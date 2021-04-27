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قد تصحبها زخات من البَرَد الكثيف.. أمطار غزيرة وسيول محتملة بهذه المناطق

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قد تصحبها زخات من البَرَد الكثيف.. أمطار غزيرة وسيول محتملة بهذه المناطق قد تصحبها زخات من البَرَد الكثيف.. أمطار غزيرة وسيول محتملة بهذه المناطق
بالتزامن مع تدفق مزيد من الهواء الرطب القادم من بحر العرب نحو المنطقة

قد تصحبها زخات من البَرَد الكثيف.. أمطار غزيرة وسيول محتملة بهذه المناطق

يبدو أن الأحوال الجوية غير المستقرة المؤثرة منذ أيام على مرتفعات جنوب غرب المملكة ستأخذ منحى تصاعدياً من ناحية الشدة خلال الأيام المقبلة حتى بدايات شهر مايو، وذلك بالتزامن مع تدفق مزيد من الهواء الرطب القادم من بحر العرب نحو المنطقة، وتصادمها مع كتلة هوائية أخرى أقل حرارة قادمة من الشمال.

وبحسب آخر ما صدر من مُخرجات النماذج العددية وفق موقع "طقس العرب"، فيُتوقع أن تكون مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف وبشكلٍ يومي تحت تأثير سُحب رُكامية تتسم بالقوة، تحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة وزخات من البَرَد التي ستكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، مع فرصة عالية لتشكل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، قد تمتد بعض هذه السحب نواحي الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، ولكن بشدة أقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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