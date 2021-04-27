الطيران المدني: عودة الرحلات والتشغيل إلى مطار أبها في هذا التاريخ

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أنشىء في عام 1977

كشف المهندس أحمد القحطاني مدير عام مطار أبها الدولي عن عودة التشغيل الليلي للمطار اعتباراً من يوم الخميس 17 رمضان 1442 الموافق 29 إبريل 2021 ومن ثم عودة الملاحة في مطار أبها الدولي واستئناف الرحلات

يذكر أن مطار أبها الدولي افتتح في نوفمبر 1977 وتبلغ مساحته حوالي 3.547م2 وانطلقت الرحلات الدولية منه في يونيو 2006 وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى مدينة القاهرة وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية ويستقبل مطار أبها أكثر من 222 رحلة أسبوعياً منها 188 رحلة داخلية و34 رحلة دولية قبل انتشار جائحة كورونا.

في أغسطس 2020 أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية حصول مطار أبها على الترخيص الدولي واعتماده مطاراً دولياً مرخصاً عالمياً بعد أن كان إقليمياً.