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"سباق التسلح العالمي".. تحل سادساً خلف "الـ 5 الكبار"

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"سباق التسلح العالمي".. السعودية تحل سادساً خلف "الـ 5 الكبار" "سباق التسلح العالمي".. تحل سادساً خلف "الـ 5 الكبار"
فيما خفّضت 8 من الدول التسع الأعضاء في "أوبك" من إنفاقها

ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، إلى 1981 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6 % عن عام 2019، وشكّلت الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة أكبر خمس دول منفقة في عام 2020، وشكلت معاً 62 % من الإنفاق العسكري العالمي.

وحلت المملكة العربية في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري رغم تخفيض إنفاقها بنسبة 10 %، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأشار المعهد إلى انخفاض الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والبلدان المصدّرة للنفط، موضحاً التقرير أن 8 من الدول التسع الاعضاء في "أوبك" قامت بخفض إنفاقها العسكري في عام 2020.

ووفقاً للتقرير، انخفض إنفاق المملكة بنسبة 10 %، والكويت بنسبة 5.9 %، والبحرين 9.8 %، وأنغولا بنسبة 12 %.

وتابع التقرير إلى أنه رغم ارتفاع الإنفاق العسكري على مستوى العالم، إلا أن بعض الدول التي خفضت الإنفاق العسكري أعادت تخصيص جزءٍ من إنفاقها العسكري المخطط للاستجابة لوباء كورونا "كوفيد-19" ودعم شعوبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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