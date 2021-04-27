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مدير تعليم تبوك: الرؤية حققت منجزات واعدة ساهمت في جودة الحياة

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مدير تعليم تبوك: الرؤية السعودية حققت منجزات واعدة ساهمت في جودة الحياة مدير تعليم تبوك: الرؤية حققت منجزات واعدة ساهمت في جودة الحياة

مدير تعليم تبوك: الرؤية السعودية حققت منجزات واعدة ساهمت في جودة الحياة

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في منطقة تبوك، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، بما حققته رؤية 2030م خلال خمسة أعوام من إطلاقها وما أُنجز من أعمال رائدة ومشروعات ريادية، وبما تضمنته من خطط واعدة، وبرامج تنموية متنوعة، وتطور تقني وعلمي تماشياً مع جودة الحياة المقدمة في وطننا الغالي.

وهنأ مدير تعليم تبوك، وزير التعليم، ونائبه بهذه المناسبة، منوهاً بالإنجازات التي حققتها الوزارة في فترة زمنية وجيزة ومبادراتها المنسجمة مع مستهدفات برامج الرؤية، مضيفاً بأن الإدارة تفخر بما شاركت فيه من برامج نوعية تخدم مخرجات الرؤية، وتسعى إلى بذل المزيد من العمل لتنفيذ مبادرات وطنية وشراكات مجتمعية تحقق تطلعات القيادة الحكيمة والمساهمة الفاعلة من المجتمع التعليمي في تحقيق النتائج الإيجابية ضمن نجاحات هذه الرؤية المباركة التي تسير بخطوات واثقة وإنجازات متسارعة نحو طموحات عالية وآفاق واسعة بقيادة أبناء وبنات هذا الوطن مع استمرار العمل على الغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا الإخلاص في العمل والجدية وروح التحدي والرغبة في تحقيق الإنجازات ودعم الموهبة، والتشجيع على الإبداع والتميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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