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أمر صدر في رمضان تكلفت أعماله 50 مليوناً وافتتحه "سعود بن عبد العزيز"

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فيديو وثائقياً تذكر فيه تفاصيل عن حدث وطني تمثل في أول توسعة سعودية في الحرمين الشريفين ؛ حيث تمت مباشرة العمل في توسيع مرافق المسجد النبوي الشريف.



وقد أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، في 11 رمضان عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م)، أمراً ملكياً للبدء في توسعة المسجد النبوي، وأمر بأن تكون تكاليف التوسعة من حسابه الخاص وقدرت تكلفة أعمال التوسعة بـ(50) مليون ريال وشملت التوسعة أكثر من (33) عقاراً وبلغت مساحة التوسعة (12270) متراً مربعاً وافتتح الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - مشروع التوسعة عام 1375هـ.