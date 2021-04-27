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"الانقلاب المزعوم" يعزز وجع "كورونا" في تركيا.. عجز واستدعاء وإعلان!

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"الانقلاب المزعوم" يعزز وجع "كورونا" في تركيا.. عجز واستدعاء وإعلان! "الانقلاب المزعوم" يعزز وجع "كورونا" في تركيا.. عجز واستدعاء وإعلان!
60  ألف إصابة يومياً وانتشار واسع سلب حق العاملين في الإجازة والاستقالة

تواجه وزارة الصحة في تركيا، أزمة في الأطقم الطبية، بعد فصل آلاف الأطباء والعاملين الصحيين بتهم تقليدية كالانتماء إلى تنظيم إرهابي والصلة بحركة الخدمة، وظهرت آثار الأزمة مع التفشي المتزايد لوباء كورونا، ما استوجب استدعاء المتقاعدين لسد العجز.

وتجاوزت إصابات في تركيا 60 ألف حالة إصابة في اليوم؛ نتيجة انتشار كورونا الواسع، وسُلبت حقوق الإجازة والاستقالة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، المتعبين من عبء العمل المتزايد.

ووفق جريدة زمان، وزارة الصحة اضطرت إلى استدعاء الأطباء المتقاعدين لتلبية احتياجات الموظفين المطلوبة في ظل غياب أطباء أكفاء بسبب فصلهم من أعمالهم بتهم وذرائع غير قانونية بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.

الوزارة نشرت إعلاناً لإعادة توظيف الأطباء والأطباء المتخصصين الذين تتراوح أعمارهم بين 65-72 سنة ممن سبق لهم العمل في الوزارة أو الشركات التابعة لها.

ووفقاً للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، سيتم تقديم الطلبات بداية من يوم الثلاثاء، 27 إبريل الجاري، عن طريق نظام معلومات الموظفين (PBS) على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للخدمات الإدارية بوزارة الصحة وانتظار الرد عبر البريد الإلكتروني.

يشار إلى أن هناك 20 ألف عامل رعاية صحية تم فصلهم خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين في تركيا عقب انقلاب يوليو 2016، ورغم تبرئة معظمهم، لم يعودوا إلى وظائفهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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