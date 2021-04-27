"تويتر" تُطلق تحديثاً جديداً مخصّصاً لـ "لقاحات كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

عبر إضافة مربع جديد لكافة التغريدات الخاصة

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، إطلاقها تحديثاً جديداً لنسختها المكتبية والخاصّة بالهواتف المحمولة، وستكون مخصّصة لـ "لقاحات كورونا".

وسيعمل تحديث "تويتر" الجديد، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، على إضافة مربع جديد إلى كافة التغريدات الخاصة بـ"لقاحات كوفيد-19".

وستهتم تلك المربعات الجديدة في الجداول الزمنية للمستخدمين بتقديم الحقائق بشأن لقاحات "كوفيد-19".

وستظهر تلك المربعات في الجزء العلوي من جداولهم الزمنية، بمعلومات مؤكّدة حول لقاحات "كوفيد-19".

وقالت تويتر في تغريدة: "نظراً لأن لقاحات كوفيد-19 أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإننا نريدك أن تتمكّن من الوصول إلى أحدث معلومات عن اللقاح في بلدك".

وباتت شبكات تواصل عديدة تستخدم الطريقة نفسها لتوعية الناس بالمعلومات الحقيقية حول اللقاحات، حيث بدأت مثلاً "يوتيوب" في بث إعلانات الخدمة العامة الخاصة بلقاح كورونا، لتسليط الضوء على كل الأشياء التي يمكن أن يتطلع إليها الناس بمجرد انتهاء الوباء.

أما شركة فيسبوك، فتقوم بنشر إشعارات تتيح للناس المعرفة بمجرد أن فتحت دولهم التطعيمات لجميع البالغين.