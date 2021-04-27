أخبار عاجلة

"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال -
جيش الاحتلال يقصف غزة بغازات سامة وعدد الضحايا يرتفع لـ 67 قتيلاً -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء -
النائب العام يهنئ القيادة: يأتي العيد ووطننا الغالي يقف على نهضة تنموية شاملة -
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي): الريال يستقبل مساء اليوم تشيلسي..التوقيت والتشكيل المحتمل

Print
أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي): الريال يستقبل مساء اليوم تشيلسي..التوقيت والتشكيل المحتمل أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي): الريال يستقبل مساء اليوم تشيلسي..التوقيت والتشكيل المحتمل

يستقبل مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الاسباني ، ضيفه تشيلسي الانجليزي، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس بملعب ملعب الفريدو دي ستيفانو.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المحتمل للفريقين على النحو التالي:

ريال مدريد :  تيبو كورتوا - ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارباخال - لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس - فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد (ماركو أسينسيو)


ميندي – تياغو سيلفا – روديغر – أزبيليكويتا - جورجينيو – كانتي – تشيلويل – ريس جيمس – ماونت - بوليسيسك – تيمو فيرنر

كوورة

مواضيع متعلقة
برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

الاتحاد المصري يعلن عقوبة "شيكابالا" بعد لقطة "الحذاء"

الاتحاد المصري يعلن عقوبة "شيكابالا" بعد لقطة "الحذاء"

امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

ميلان يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش

ميلان يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش