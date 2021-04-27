قطعه منشار.."عملية الـ4 ساعات" تنقذ فخذ وافد من البتر بجدة

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فريق طبي بـ"المجمع الطبي" زرع الوريد الصفني من الرجل اليمنى

أسهم -بفضل الله- فريق طبي و جراحي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب ، من إنقاذ فخذ عامل أربعيني من البتر ، بعد إصابته في فخذه بسبب سقوط منشار كهربائي عليها ، مما تسبب في قطع عميق بالفخذ و نزيف حاد.

وفي التفاصيل، تم مباشرة حالة العامل فور وصوله إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع ؛ حيث أُجريت له الإسعافات الأولية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، وقد أدخل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت 4 ساعات.

هذا وقد تبين خلال العملية وجود تهتك وقطع بالشريان الفخذي بطول 10 سنتميتر ؛ حيث تم زراعة الوريد الصفني من الرجل اليمنى كشريان بديل ، مما ساهم بحمد الله في عدم بتر الفخذ والحفاظ عليها ، كما تم إيقاف النزيف في عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات تذكر ، وقد شارك في إجراء العملية الدكتور مجدي بسيوني استشاري مساعد جراحة أوعية دموية والدكتور عبده حكمي طبيب الجراحة العامة.

بعدها نقل المريض إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية إلى أن استقرت حالته ، ثم سمح له بمغادرة المجمع الطبي في اليوم الثالث من العملية وهو في صحة جيدة.