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شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

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أمَّ المصلين في التسليمات الـ 3 الأولى "الجهني" وتبعه المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

أدّى المصلون بالمسجد الحرام، أمس، صلاة التراويح لليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثّفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمَّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني؛ وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي؛ في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكّر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي عمّت بالأمن والأمان.

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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