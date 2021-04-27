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آبل تطلق خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة

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آبل تطلق خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة آبل تطلق خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة
التحديثات الجديدة طالت أيضاً المساعد الشخصي "سيري"

آبل تطلق خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة

طرحت آبل أمس الاثنين نظام التشغيل "آي أو إس" الإصدار "iOS14" الجديد، يتضمن خاصية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى عند ارتداء الكمامة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحفي.

ويمنح التحديث للمستخدمين سلطة أكبر على المعلومات التي يسمح للتطبيقات معرفتها، خاصة تلك التي تتعلق بالتتبع.

ومن مزايا التحديث الجديد، إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى وأنت ترتدي الكمامة، والتي أصبحت جزءاً من السلوكيات العامة للإنسان.

وإلى جانب هذا الإصدار أعلنت آبل عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، الذي يحمل اسم "watchOS 7.4"، والذي ستحتاجه إذا أردت تفعيل خاصية فتح قفل الجهاز وأنت ترتدي الكمامة، إذ إنها ستعمل على المصادقة على فتح الأيفون الخاص بك عندما تنظر إليه وأنت ترتدي القناع.


وطالت التحديثات الجديدة المساعد الشخصي "سيري"، إذ يمكنك اختيار صوت الرد الذي تريد أن تسمعه من خلال خيارات متنوعة قريبة من الأصوات الحقيقية، وفق "قناة الحرة".

وفي تطبيق الخرائط، أضافت أبل خاصية تمكنك من الإبلاغ عن الحوادث أثناء التنقل، حيث ستظهر لك على الخريطة إذا اخترت مسيرك في اتجاهها، وهي متاحة للاستخدام في الولايات المتحدة والصين في المرحلة الحالية.

وأضافت أبل عدداً من التحسينات على تطبيق "أبل بودكاست" بما يساعد المستخدم تنزيل الحلقات التي يريد الاستماع لها، أو اكتشاف برامج بودكاست جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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