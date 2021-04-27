قبيل مواجهة الليلة المرتقبة.. زيدان: سنؤذي تشيلسي.. وتوخيل: سنطيح بالريال

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"الفرنسي": أهم مباراة ونأخذها على ما هي عليه إنها نصف نهائي دوري الأبطال

عقد مدرب ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان مؤتمراً صحفياً قبل مواجهة فريقه لتشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليغ»، اليوم الثلاثاء، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال زين الدين زيدان حول اللحظة، التي يمر بها فريق ريال مدريد: "إنها أهم مباراة، لأنها التالية، ونأخذها على ما هي عليه، إنها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونريد المنافسة".

وأضاف المدير الفني الفرنسي عن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتهديده لنادي ريال مدريد: "لقد أجبت على ذلك بالفعل، ومن السخف الاعتقاد بأننا لن نكون في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وهناك الكثير من الكلام ولكن ما يتعين علينا القيام به هو أن نكون على دراية بمباراة الغد، وهذا هو رأيي".

وواصل زيزو حول ما إذا كان يخشى من التحكيم: «لا أعتقد ذلك، وسيقوم الحكم بعمله، وإذا بدأنا في الاعتقاد بأن ما يقولونه سيؤذينا، فسيتم إفساد الأمر وسنتطرق للجدل".

واعترف أن مواجهة تشيلسي ستكون معقدة على ريال مدريد: "أنا متأكد من أن الأمر سيكون معقداً، ولكنني لا أعتقد أنهم سيغلقون المباراة، فهو فريق كامل يدافع جيداً مع هجوم جيد أيضاً، ولقد صنعنا الفرص وغداً علينا أن نرى أفضل نسخة لدينا لإلحاق الأذى بهم".

وأسهب حول أهمية الخبرة في مباريات مثل هذه: "لا أعتقد ذلك، لأن تشيلسي، على الرغم من صغر سن لاعبيه، قام بعمله في دوري أبطال أوروبا ويستحقون أن يكونوا هناك مثلنا، ولديهم أيضاً خبرة في جميع المسابقات".

وتابع زين الدين زيدان حول حالة لاعب خط الوسط الألماني توني كروس والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي: "توني بخير وسيكون معنا غداً، وفيرلاند لن يتواجد حيث ما زال يتعافى".

عن هازارد ومباراته الخاصة، قال زيدان: "لا أراه متشككاً، في المباراة الأخيرة حصل على 15 دقيقة ولعبها بشكل جيد، والآن، إلى الانطلاق إلى الأمام، سيساهم كثيراً "، وفق (آس).

واختتم حول ما إذا كانوا يشعرون بالخجل من قيادة ريال مدريد عبر رئيسه فلورنتينو بيريز مشروع دوري السوبر الأوروبي: "أنا آسف، لدينا مباراة غداً، ولن أرد عليك".

ومن جهته تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن المباراة المرتقبة لفريقه اليوم أمام العملاق الملكي ريال مدريد، والمنافسة المرتقبة مع نظيره الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وكذلك المواجهة المرتقبة بين نجم ريال مدريد، الموهوب البلجيكي إدين هازارد، مع زملائه القدامى.

في البداية شدد توماس توخيل على صعوبة المباراة، أمام الفريق الملكي بكل تاريخه العريق في هذه البطولة، وأوضح أن تشيلسي وريال مدريد يستحقان التواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا يجب أن يُطردا بسبب أوضاع سياسية رياضية خارج الملعب.

وجاءت هذه الكلمات الرنانة من توخيل، في إشارة إلى العقوبات المتوقعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على الفرق التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، ومن ضمنها ريال مدريد وتشيلسي.

ورداً على سؤال حول كيف يتمكن من التغلب على زين الدين زيدان، قال تومس توخيل: السبيل للتفوق عليه بأن أكون على طبيعتي، اعتمد على نفسك وعلى قوتك والأشياء التي تجعلك واثقاً من تحقيق أهدافك.

وتابع توماس توخيل: أنا مدرب محظوظ، وأشعر بالامتنان لكل من منحني الفرصة والخبرة لأكون ما أنا عليه اليوم، لديَّ إيمان قوي في الفريق للحفاظ على مستواهم العالي، ولا تتوقع مني القيام بأشياء مجنونة ضد ريال مدريد، كل ما أريده أن يكون الفريق جائعاً ومغامراً.

وبخصوص اللاعبين الغائبين عن تشيلسي أمام ريال مدريد، أكد توخيل أن القائمة مكتملة باستثناء الكرواتي كوفاسيتش.

وفي النهاية تطرق توماس توخيل للمواجهة المرتقبة بين نجم ريال مدريد إدين هازارد وزملائه القدامى في تشيلسي، وقال: أولاً ريال مدريد لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين ولن يؤثر بشكل كبير لعب هازارد من غيابه لأن الفريق الملكي مليء بالنجوم، لقد كان هازارد لاعباً أساسياً هنا، وحسم الكثير من المباريات للبلوز والكثيرون هنا يحبونه، وأنا متأكد من أنه يريد إثبات نفسه، وأنا أحترمه بشكل كبير" وفق ما نقلت عنه "آس".

