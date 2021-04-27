"البحري" توافق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين

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أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول)، حيث تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين تبلغ أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم، والذي يمثل 10 في المائة من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.