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فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال
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الخميس 13 مايو 2021 09:59 صباحاً
جيش الاحتلال يقصف غزة بغازات سامة وعدد الضحايا يرتفع لـ 67 قتيلاً
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الخميس 13 مايو 2021 09:43 صباحاً
"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء
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الخميس 13 مايو 2021 09:43 صباحاً
النائب العام يهنئ القيادة: يأتي العيد ووطننا الغالي يقف على نهضة تنموية شاملة
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الخميس 13 مايو 2021 09:43 صباحاً
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء
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الخميس 13 مايو 2021 09:27 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. سكان مدينة روسية يفتتحون موسم السباحة في المياه الجليدية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:26 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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