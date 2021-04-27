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24  ساعة من الهطولات المتفاوتة.. الحصيني: 8 مناطق في الصورة

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من مساء اليوم وتوقعات بأمطار غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات

24  ساعة من الهطولات المتفاوتة.. الحصيني: 8 مناطق في الصورة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني أمطاراً متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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