بالفيديو.. نمر سيبيري يهاجم سيارة ويثير الرعب في الصين

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لم تتم السيطرة عليه إلا بعد أربع حقن تخدير

هاجم نمر سيبيري إحدى السيارات بمقاطعة هيلونغجيانغ شمالي شرق الصين، وألحق ضرراً بقروي وببعض الممتلكات قبل أن تسيطر عليه الشرطة المحلية وإدارة الغابات.

وحسب موقع " يورو نيوز"، ففي حوالي الساعة 7:00 صباح الجمعة الماضي، أبلغ قرويون في بلدة بايوان، مدينة ميشان في هيلونغجيانغ، الشرطة عن رصد نمر في القرية. وبحسب شهود عيان، كان طوله حوالي مترين.

ويقول القروي تشانغ شوزهي: "استيقظت صباحاً، سمعت فجأة زئير حيوان. لم أكن أعرف ما هو، ركضت فرأيت نمراً. هربت وذهبت إلى المنزل وأخبرت عائلتي بذلك".

وبحسب قرويين آخرين، تحرك النمر في منطقة مكشوفة بالقرية بعد أن مكث بالقرب من منزل لفترة، ثم هاجم سيارة خاصة، وأصاب ركابها بالرعب بعدما حطم نافذة السيارة وهو يحاول القفز داخلها.

أثناء تجواله في المزرعة، أصاب النمر قروياً كان يعمل في الحقل. بعد أن أسعفه العاملون في الموقع، أرسل إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج.

ووصل متخصصون من قسم الغابات إلى مكان الحادث حوالي الساعة 18:00 وبدؤوا في السيطرة على النمر، وهاجم النمر امرأة كانت في طريقه، لكن لحسن حظها لم يكن عدوانياً بشكل كبير، إذ تركها بعدما أوقعها أرضاً.

وبعد أربع حقن تخدير، سقط النمر في حوالي الساعة 20:40، ونام تماماً في حوالي الساعة 21:00.



تم نقله أولاً إلى مكان مفتوح به عدد قليل من الأشخاص لإجراء فحص طبي، وأرسل إلى محطة إنقاذ تابعة لجمعية حماية الحياة البرية في مقاطعة هيلونغجيانغ.

