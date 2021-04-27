ضحايا كورونا.. 1139 وفاة بالبرازيل و58 بمصر و11 بالكويت

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 28636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1139 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.369.423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 391.936 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 991 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و58 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 223.514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.107 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167.900 حالة.

الكويت

سجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1286 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 268.235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1527 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 251.511 حالة.

