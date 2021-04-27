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بالتزامن مع "اليوم العالمي للطيارين"

استذكرت الهيئة العامة للطيران المدني محطات الطيار "عبدالسلام سرحان"؛ والذي وصفته بأنه "أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية"؛ بالتزامن مع "اليوم العالمي للطيارين".

وقالت الهيئة: "رمز من رموز الطيران في المملكة نستذكر محطاته بالتزامن مع ‎#اليوم_العالمي_للطيارين عرفانًا لجهودهم وتقديرًا لدورهم".

وأوضحت أن الطيار "سرحان"، من أوائل رواد الطيران في المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أنه تخرج كطيار عسكري في عام 1920م، وتم تعيينه في مصلحة الطيران المدني كخبير في إنشاء المطارات، وأسهم بتحديد بعض الأراضي التي خُصصت لعددٍ من مطارات المملكة.

يُشار إلى أن الطيار العسكري "سرحان" من أهالي مكة المكرمة ولد عام 1320هـ، من أقدم الطيارين العرب، حلق لأول مرة في سماء جدة لمدة 20 دقيقة، وذلك في تاريخ 25 شعبان 1341هـ بطائرة إيركو دي إتش 9 الإنجليزية، وكان ضمن قوات شريف مكة المكرمة الجوية.