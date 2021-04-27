مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية

★ ★ ★ ★ ★

أشاد بالاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الثقافة بالقطاعات الثقافية والمثقفين

أشاد عبد العزيز السنوسي مدير تطوير المنتجات بشركة تفاصيل العالمية "لومار" الفائزة بجائزة الأزياء الأولى ضمن مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، بالاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الثقافة بالقطاعات الثقافية والمثقفين، والذي يترجمه إقامتها لحفل الجوائز الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بحد ذاته محفز كبير للحركة الثقافية في المملكة عامة وللمبدعين خاصة، ويعزز من إيمانهم بمواهبهم وقدراتهم.

وقال السنوسي: "الجوائز الثقافية الوطنية ومعايير الفوز بها؛ محفز كبير للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، وهذا التكريم والتقدير يعطينا ثقة في الاستمرار بتقديم منتجات تعكس تراثنا وهويتنا بشكل لائق ومتجدد، والعمل الدؤوب لإبقاء علامتنا في مكانها المناسب، ليرى العالم قدراتنا المحلية في تصنيع منتجات قادرة على التنافس بالمستوى العالمي".

وأضاف: "تعطي مبادرات وبرامج الوزارة الفرصة للمبدع لإبراز مواهبه، وتخلق البيئة الخصبة التي تُسهم في تطوير مهاراته، وتفتح الآفاق للشركات والأفراد المهتمين والشغوفين بهذا المجال؛ لإنتاج محتوى متطور يظهر فخرنا بهويتنا وانتمائنا للوطن، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصناعي الذي ينشأ ليلبي احتياجات المصممين بشكل خاص والسوق بشكل عام، لتكون منظومة متكاملة تخلق فرصًا أكبر للشباب، وكون هذه جائزة سنوية؛ يجعلنا حريصين على بذل مجهود أكبر يخولنا للمنافسة المحلية والعالمية كل عام".