"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية

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رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، الحفل الختامي لبرنامج "التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي"، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية "همة" بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، والمدير التنفيذي بداح بن عايض القحطاني، وبعض القيادات في منشآت القطاع غير الربحي، والجهات المشرفة عليه.

واحتوى البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 2000 ممثل لـ 20 جهة من جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة على أكثر من 300 لقاء و80 دورة و60 مشروعًا من مشروعات التحسين بهدف تأهيل وتطوير الجهات.

كما تم عقد جلسات وورش عمل تطويرية أخرى لتصميم ثلاث منهجيات عمل لكل جهة مشاركة، والتأكد من جاهزية كل جهة للانتقال للمستوى الذي يليه من رحلة النضج المؤسسي.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة شاكرًا لهم ولجمعية التنمية البشرية همة جهودهم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأهداف والمشروعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتجه إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا في جميع المجالات.