أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يقصف غزة بغازات سامة وعدد الضحايا يرتفع لـ 67 قتيلاً -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء -
النائب العام يهنئ القيادة: يأتي العيد ووطننا الغالي يقف على نهضة تنموية شاملة -
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

Print
نحو إعلام يواكب رؤية 2030 نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

في دولة بحجم ، سياسة واقتصادًا وتنمية، علمًا وثقافة، وثقلاً عالميًّا.. في دولة لها تلك المقومات والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، أراها – من خلال مؤسساتها – تحتجب إلى حد ما عن الصحافة والإعلام، ومن ثم عن الرأي العام. وهنا أقصد أنها تحتجب خلف مراكز إعلامية، تنتج مواد معلبة، لا تَواصُل فيها بين المسؤول وشرايين الضمير الحي للمجتمع، المتمثلة في قنوات التواصل الإعلامية، خاصة الصحافة.

فقدنا النقاش الحُر المباشر، فقدنا التحاور، وفتح آفاق عصف الذهن الإيجابي بين المسؤولين جميعهم والأقلام الحرة المفكرة المبدعة، ولم نعد نر – إلا فيما ندر – لقاءات لوزراء ومسؤولين على مائدة التحاور والنقاش، كما كان منذ حقبة زمنية بعيدة، قدمتها بعض الصحف عبر صفحاتها.

في تقديري.. إننا بحاجة في عصر الانفتاح المعلوماتي إلى منظومة من العمل غير التقليدي لتبادل المعلومات، واحترام حق الرأي العام في الحصول على المعلومة من مصادرها بسرعة تناسب سرعة هذا العصر، وشفافية الدولة، ونزاهة توجهها، وانفتاحها على العالم.

لماذا لا يكون هذا التوجُّه مبادرة محمودة لإعادة قنوات التواصل أسبوعيًّا من قادة الفكر والرأي والخبراء مع المسؤولين كافة؛ للحديث عن التحديات والمعوقات، والإنجازات، والجديد الذي يصنع تاريخًا للأمة الشابة بتاريخها التليد في القيادة والريادة القارية والعالمية؟

لماذا لا تكون هذه اللقاءات دورية، يستضيف فيها المسؤول – مع كبار الكتاب والصحفيين والخبراء – نماذج شابة في مراحل التعليم المختلفة؛ ليصبح اللقاء الصحفي الإعلامي ميدانًا لتواصل الأجيال، كلٌّ بفكره ومعطيات ثقافته؟.. هنا يكون الثراء المعرفي، وصناعة جيل يعي الغد، ومواكب لرؤية البلاد 2030، ويكون ظهيرًا قويًا لمقدرات دولة قادرة على التميز والتفرد.محمد الحيدر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض