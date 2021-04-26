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القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفِّذ أكثر من  1900 جولة رقابية على عدد من المساجد

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القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفِّذ أكثر من  1900 جولة رقابية على عدد من المساجد القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفِّذ أكثر من  1900 جولة رقابية على عدد من المساجد
رصدت خلالها عددًا من الملاحظات في أكثر من 90 مسجدًا

القصيم..

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم أكثر من 1900 جولة رقابية على عدد من مساجد منطقة القصيم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، ورصد خلالها عددًا من الملاحظات في أكثر من 90 مسجدًا.

وأفاد مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم, بأن الملاحظات التي رُصدت تدور حول عدم تطبيق الإجراءات كلبس الكمامة، أو عدم تحقيق التباعد، أو إغفال إحضار سجادة خاصة للصلاة.. ونحوها. مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحد من تفشي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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