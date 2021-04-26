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للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا

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للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا
الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد.. باستثناء التصنيع والغذاء

للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو؛ للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات، وأن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد؛ مبينًا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية شهر رمضان؛ وفق " اليوم".

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفًا في 16 أبريل، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 39 ألفًا أمس الأحد؛ بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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