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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الذي سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الذي سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الذي سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الذي سلّمه دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ حيث سلّم سموه لأمير دولة قطر، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، لزيارة المملكة العربية ، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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