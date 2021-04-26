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قطر تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تهريب المواد المخدرة

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قطر تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تهريب المواد المخدرة قطر تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تهريب المواد المخدرة
استعرض فيصل بن فرحان علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون

قطر تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تهريب المواد المخدرة

أكدت دولة قطر، تأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

وجاء ذلك خلال اجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية مع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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