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مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي

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مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي

مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي: إنه لن يسمح بتكرار ما حدث لفريقه في المباراة الماضية، على إثر خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة قوامها 1- 4 في الجولة الماضية أمام استقلول الطاجيكي.

ويلاقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

وزاد "ميكالي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "علينا الدخول في أجمك بتركيز عالٍ.. سبَق أن لَعِبنا أمامه وواجهنا صعوبة، يجب أن ننتصر عليه غدًا ونعود إلى صدارة المجموعة".

وتابع ميكالي: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة، والغضب لن يحل الموقف، ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح جميع الأخطاء، نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة السابقة عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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