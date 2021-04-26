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أمطار الطائف الغزيرة تهوي بدرجات الحرارة إلى 11 درجة

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حبات البرد كسَت المحافظة بالأبيض واجتذبت الأهالي للاستمتاع

أمطار الطائف الغزيرة تهوي بدرجات الحرارة إلى 11 درجة

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها "الطائف" اليوم الاثنين، في انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية وقت هطولها؛ فيما صاحب تلك الأمطار هطولُ كثافة من حبات البرد التي كست المحافظة باللون الأبيض في حالة مطرية زاهية جذبت الكثير من الأهالي.

وتفصيلًا، توقفت الكثير من المركبات على الطرقات بعد ارتفاع منسوب المياه؛ خوفًا من المغامرة وسط مياه الأمطار الغزيرة التي اعتلت الأرصفة وأخفتها، في ظل انتشار وتواجد فِرَق الأمانة، وكذلك الدفاع المدني، ودوريات المرور، التي أغلقت الأنفاق؛ تلافيًا لوقوع احتجازات داخلها، وحوّلت العديد من المسارات منعًا لتوقف الحركة المرورية؛ فيما فضّل الكثيرون البقاء داخل جسور المشاة خوفًا من الغرق، ومشاهدة الأمطار من خلالها.

وباشرت فِرَق الأمانة أعمالها وسط متابعة من الأمين المهندس دكتور أحمد بن عزيز القثامي؛ حيث تم فتح مجاري التصريف والتأكد من عدم انسدادها، والعمل على إزاحة كميات من المياه كانت متراكمة ببعض المواقع؛ على أن تبقى لمتابعة كامل الطرقات بالمحافظة.

وجدد "الدفاع المدني" تحذيراته وتنبيهاته من عدم المغامرة والتواجد في الأودية، والابتعاد عن منابع السيول، كذلك عدم التنزه وقت هطول الأمطار؛ مهيبًا بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية تواصل هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.

أمطار الطائف الغزيرة تهوي بدرجات الحرارة إلى 11 درجة

أمطار الطائف الغزيرة تهوي بدرجات الحرارة إلى 11 درجة

أمطار الطائف الغزيرة تهوي بدرجات الحرارة إلى 11 درجة

أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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