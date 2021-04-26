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"الحوثي" يعلن وفاة "الشامي" أحد قادة المليشيا والمطلوب رقم 11 بقائمة التحالف

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"الحوثي" يعلن وفاة "الشامي" أحد قادة المليشيا والمطلوب رقم 11 بقائمة التحالف "الحوثي" يعلن وفاة "الشامي" أحد قادة المليشيا والمطلوب رقم 11 بقائمة التحالف
توفي بالمستشفى متأثرًا بمضاعفات إصابته بكورونا بعد أيام من وفاة زوجته وابنه

أعلنت المليشيات الحوثية، وفاة القائد العسكري في جماعة الحوثي الإرهابية اللواء الركن يحيى الشامي، اليوم الاثنين، بمدينة صنعاء؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتفصيلًا، نقلت عدة وكالات عالمية عن قيادي في جماعة الحوثي قوله: إن مستشار المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين، اللواء الركن يحيى محمد الشامي، توفي في أحد مستشفيات المدينة، الذي نقل إليه الأسبوع قبل الماضي، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وفاة اللواء الشامي تأتي بعد 4 أيام من وفاة زوجته بسبب تعرضها للعدوى بالفيروس، ومرور أسبوع على وفاة ابنهما، وزير النقل في حكومة الحوثي اللواء الركن زكريا الشامي، الأحد الماضي، عقب أسابيع من إصابته بالوباء.

ويُعد اللواء يحيى الشامي، المطلوب رقم (11) في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في نوفمبر 2017م، والتي تضم 40 قياديًّا في جماعة الحوثيين ورصد مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.المليشيات الحوثية وفاة القائد العسكري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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