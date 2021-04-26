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المرور يضبط قائدة مركبة "آسيوية" تقود بتهور ومخالفة للآداب العامة

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أحيلت إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

المرور يضبط قائدة مركبة

تفاعَلَ المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قائدة مركبة من الجنسية الآسيوية قامت بقيادة المركبة بتهور ومخالفة للآداب العامة؛ مُعرّضة حياتها والآخرين لخطر؛ لافتًا إلى أنه تم ضبط قائدة المركبة، وإحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وغرّد حساب المرور على تويتر، اليوم، بأنه تلقى تغريدة لأحد المواطنين رصد خلالها قيام قائدة إحدى المركبات بالقيادة بشكل متهور.

وأوضح أنه بعد تلقي البلاغ، تم ضبط القائدة المتهورة، وإحالتها إلى الجهة المختصة لمعاقبتها.

وكان المرور السعودي بمنطقة الرياض، قد ضبط قائد مركبة يتباهى بنشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته؛ بينما شخص آخر يجلس فوق غطاء محرك المركبة؛ معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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