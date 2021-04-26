أخبار عاجلة

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الموريتاني السابق يواجه العدالة في تهم فساد

Print
الرئيس الموريتاني السابق يواجه العدالة في تهم فساد الرئيس الموريتاني السابق يواجه العدالة في تهم فساد
بينها غسيل أموال والثراء غير المشروع

الرئيس الموريتاني السابق يواجه العدالة في تهم فساد

يَمثُل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، أمام العدالة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة.

ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط، الشهر الماضي، إلى "عبدالعزيز" وحوالى 10 شخصيات أخرى بارزة، تُهَم فساد، وأمَر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.

وفُرض على الرئيس السابق الحضورُ إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنًا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط؛ وفقًا لـ"الحرة".

وأعلن "عبدالعزيز" أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا؛ لإيضاح ملابسات التحقيق معه.. وسَبَق أن رفض الحديث عدة مرات أمام القضاء.

وتولى ولد عبدالعزيز (64 عامًا) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني مساعده السابق ووزير دفاع سابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك