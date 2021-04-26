عيادات متنقلة في مكة لتعزيز الصحة العامة والوقائية

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مساعدة الراغبين بالإقلاع عن التدخين في سوق مكة مول

‬ ضمن مبادرات التحول المؤسسي، وتطوير تجربة المستفيدين؛ أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي مشروع العيادات المتنقلة لتعزيز الصحة العامة، والصحة الوقائية.

ودشّن اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي د. دلشاد علي عباس باكورة مشاريع العيادات المتنقلة، من خلال مبادرة الإقلاع عن التدخين "دعنا نساعدك"، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية للراغبين بالإقلاع عن التدخين في سوق مكة مول.

وتم تخصيص ركن توعوي يتم من خلاله تقديم الدعم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بأحدث الطرق الحديثة، ومن خلال مختصين في الصحة وعبر توفير العلاجات المساعدة الإقلاع عن التدخين.

وصمم الركن المخصص للتوعية ليتواءم مع جميع الظروف ويمكن نقله إلى أي موقع آخر بكل يسر وسهولة مما يساعد في خطط التوعوية حيث من المتوقع نقله إلى عدة مواقع في أسواق متعددة ومستشفيات بهدف نشر التوعية لأكبر شريحة.

وسيتم تفعيل وتشغيل العيادات المتنقلة خلال الأشهر القادمة من خلال خطط استراتيجية متوائمة مع أهداف التحول المؤسسي مع الأخذ بالاحترازات الصحية الوقائية.