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النمسا: لن نستقبل السياح من الخارج وما زلنا في حالة إغلاق

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وصلت أعداد الخليجيين إلى 690 ألف زائر

النمسا: لن نستقبل السياح من الخارج وما زلنا في حالة إغلاق

انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي قرار لوزارة السياحة بالنمسا بالسماح بدخول السائحين من كل دول العالم إلى النمسا بداية من شهر مايو المقبل.

ووفقاً لمصادر "سبق"، فقد أكدت عدم صحة الخبر المتداول، حيث رد المكتب السياحي النمساوي عبر "تويتر" أن البلاد مغلقة أمام السياحة الخارجية، وأن الأمر يتعلق فقط بالمطاعم والسياحة بالداخل، في حين كشف موقع وزارة السياحة النمساوية عن أن البلاد في حالة إغلاق حالياً، ويُطلب من جميع المسافرين الحصول على تصريح السفر المسبق قبل التوجه إلى النمسا، كما يحتاج القادمون بأي سبب إلى الحجر الصحي عند الوصول، وإظهار اختبار كوفيد-19 سلبي النتيجة.

وكانت النمسا قد اتخذت قراراً بعودة المطاعم والمقاهي، وكل ما له علاقة بصناعة الطعام والشراب للعمل، ضمن شروط جديدة عليهم أن يتكيفوا معها، ومن ذلك الالتزام بالمسافة الصحية وارتداء الكمامات.

يُذكر أن عدد السياح الخلیجیین في الموسم السياحي 2018 وصل إلى 690 ألف سائح بعد أن كاد يقترب من مليون سائح؛ بسبب المخاوف من السماح العرب والخلیجیین من تزايد النزعات العنصرية المعادية للعرب والمسلمين في النمسا وأوروبا بشكل عام بعد صدور قرارات موجھة ضد المسلمین ومنها حظر ارتداء البرقع بالنمسا في عام 2017.

النمسا: لن نستقبل السياح من الخارج وما زلنا في حالة إغلاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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