أخبار عاجلة

الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين

Print
امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب العربي الشقيق

المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 96 طنًا و240 كيلوجرام من السلال الغذائية في محافظات عمّان، الزرقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق، استفاد منها 16.040 فرداً.

وتنوعت محتويات السلة الواحدة التي تزن 30 كيلوجراماً على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.

إلى هذا واصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب اليمنية حيث يتضمن المشروع توزيع 2.673 سلة غذائية، يستفيد منها 16.038 فرداً.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية باليمن وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر