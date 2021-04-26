مقتل 31 عسكرياً نيجيرياً في كمين لـ"داعش"

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دمروا معظم أبراج الاتصالات ونهبوا المتاجر

قُتل ما لا يقل عن 31 عسكرياً في شمال شرق نيجيريا أمس، في كمين نصبه موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي لقافلتهم، بحسب ما ذكر مسؤولان عسكريان اليوم (الاثنين).

وقال ضابط طالب بعدم الكشف عن اسمه: "خسرنا 31 جندياً في الكمين الذي نصبه إرهابيون، بينهم قائدهم الذي كان برتبة مقدم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين المسؤول المحلّي في مدينة غيدام علي كولو كاشالا، أن الإرهابيين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار واستولوا عليها.

من ناحيتهم، أوضح سكان أن الإرهابيين دمروا غالبية أبراج الاتصالات في المدينة ونهبوا عدداً من المتاجر قبل أن يضرموا النار فيها.

وذكروا أنّ الإرهابيين لا يزالون في المدينة واستقدموا إليها تعزيزات.