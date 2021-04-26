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الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 232 ألف مكالمة بالربع الأول من 2021م

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الهيئة تسعى للوصول لزمن استجابة أقل بتعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف

الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 232 ألف مكالمة بالربع الأول من 2021م

‬تلقّت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض 231994 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021م؛ منها 51893 بلاغاً تم إنشاؤه ومباشرته، و457 بلاغاً عبر تطبيق "أسعفني" التابع للهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي باشرتها خلال الربع الأول أكثر من 48190 حالة؛ منها 35679 حالة مرضية و12556 ، حيث نقلت الفرق الإسعافية المباشرة خلال هذه الفترة 22370 حالة للمستشفيات والمراكز القريبة من الحالة، أو التي تتناسب مع نوع الإصابة والمرض للحالة المنقولة.

فيما تمت معالجة 24745 حالة في الموقع ولا تستدعي النقل للمستشفى أو رفض الحالة أو ذووه للنقل، وبلغ إجمالي الوفيات 1075 وفاة، وبلغ زمن الاستجابة من تلقي البلاغ حتى وصول الفرق الإسعافية للموقع 00.12.39.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات، وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق، وتأخر الوصول، إضافة عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 232 ألف مكالمة بالربع الأول من 2021م

الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 232 ألف مكالمة بالربع الأول من 2021م

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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