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118 ألف وحدة إنارة في أرجاء المسجد النبوي ومناراته وساحاته

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بأحجام وأشكال مميّزة تجسّد حجم العناية بثاني الحرمين

118 ألف وحدة إنارة في أرجاء المسجد النبوي ومناراته وساحاته

تضئ 118 ألف وحدة إنارة بأضوائها في أرجاء المسجد النبوي وساحاته وسطحه ومناراته, لتشكّل عقداً فريداً من

الإنارة التي صنعت بشكل خاص للمسجد النبوي بأحجام وأشكال مميّزة, تجسّد حجم العناية بثاني الحرمين الشريفين وتوسعته وتطوير مرافقه.

وتتوزّع في أرجاء المسجد النبوي وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكّم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية

المتوفرة من الإنارة والتحكّم بها وبكثافتها, حيث يحوي المسجد النبوي على 304 نجف مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم القديم

والتوسعة الثانية, وأكثر من ثمانية آلاف وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة.

وتضيء قرابة الـ 11 ألف وحدة إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته, فيما

تنشر وحدات الإنارة أضوائها في أرجاء الساحات المنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد النبوي بقوة تتراوح بين ألف إلى ألفي واط، لتضفي

لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة, في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد النبوي ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.

118 ألف وحدة إنارة في أرجاء المسجد النبوي ومناراته وساحاته

118 ألف وحدة إنارة في أرجاء المسجد النبوي ومناراته وساحاته

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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