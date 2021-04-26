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المفوضية تحدد الجنسيات التي ستدخل أوروبا صيف 2021.. تعرّف عليها

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المفوضية تحدد الجنسيات التي ستدخل أوروبا صيف 2021.. تعرّف عليها المفوضية تحدد الجنسيات التي ستدخل أوروبا صيف 2021.. تعرّف عليها
التطعيم أساس الدخول.. الاتحاد يبحث في استحداث جواز سفر صحي لاعتماده

المفوضية تحدد الجنسيات التي ستدخل أوروبا صيف 2021.. تعرّف عليها

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون عن سماح الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة للسياح من دول العالم للدخول إلى منطقة الشنغن، حيث حددت حاملي الجنسية الأمريكية القادمين من الولايات المتحدة بشرط أن يكونوا قد تلقوا لقاحاً مضادًا لـ كوفيد - 19.

وأكدت أن الأميركيين يستخدمون لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، هذا الأمر سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي وفق ا ف ب.

وأضافت أن السبب في ذلك هو أن هناك أمراً واحداً واضحًا بأن الدول الأعضاء الـ27 ستقبل بدون قيد أو شرط، كل الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، ووفقًا لهذا الشرط فإن أي شخص تم تطعيمه بلقاح معتمد من الهيئة الأوروبية سيسمح له بالدخول إلى دول أوروبا.

ولم تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية متى بالتحديد سيتمكن السياح المحصنون من زيارة الاتحاد الأوروبي، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى أن القواعد الجديدة التي ترعى هذا الأمر قد تعتمد في وقت مبكر من هذا الصيف بالتزامن مع تكثيف حملات التطعيم ضد كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم.

ويبحث الاتحاد الأوروبي في استحداث جواز سفر صحي لاعتماده اعتباراً من هذا الصيف بهدف تمكين السياح من التنقل بين دوله بحرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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