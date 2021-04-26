بعد قرار المملكة منع دخول المنتجات.. الرئيس اللبناني يوجه بتشديد مكافحة التهريب

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"عون" شدد على إضراره بمصالح البلاد

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، أجهزة الأمن بالتشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف خلفها.

وشدد "عون" على أن التهريب بأي شكل من الأشكال يضر بمصالح البلاد، لافتاً إلى قرار السعودية بمنع دخول المنتجات اللبنانية إلى أراضيها، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الرئيس اللبناني حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

ومنعت السعودية استيراد الفاكهة والخضراوات من لبنان أو عبر أراضيها؛ بسبب الضبط المتكرر لكميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شحنات فاكهة قادمة من بيروت.