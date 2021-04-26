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الكويت.. مروع لتصادم سيارتين عمدًا

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الكويت.. فيديو مروع لتصادم سيارتين عمدًا الكويت.. مروع لتصادم سيارتين عمدًا
المتهمون في قبضة الأمن الكويتي

الكويت.. فيديو مروع لتصادم سيارتين عمدًا

كشف مروع من الكويت، عن تصادم سيارتين عمدًا عدة مرات، خلال مشاجرة وقعت مساء أمس الأحد في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية، بين شخصين حاول كل منهما دهس الآخر بسيارته.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد قام الأمن الكويتي بضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، عقب انتشار فيديو ظهر فيه تصادم مركبيتين عمدًا في منطقة صباح الناصر.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بصدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم يبتعد ويعود بظهر السيارة ليصدم الأخرى مرة ثانية، ثم نزل رجلان من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة.

وحسب الصحيفة، فقد تمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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