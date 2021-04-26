أخبار عاجلة

بسبب الزحام.. الجامع الأزهر يغلق أبوابه امام المصليين في صلاة العيد -
صلاح الدين الأيوبي فى احتفالات الأطفال بالعيد فى شارع المعز -
اللفة ب٢ جنيه.. شوف أجمل وأبسط ملاهي شعبية في الضاهر -
ضحك ولعب وفوم .. المحتفلون بعيد الفطر يفترشون الشارع بجامعة الدول بالمهندسين -
العيد فرحة .. احتفالات عيد الفطر فى شارع المعز بالقاهرة الفاطمية -
بمب وزمامير وبلالين.. احتفالات الأطفال بعيد الفطر بمساكن شيراتون -
إعادة فتح شارع جامعة الدول بعد انتهاء صلاة عيد الفطر -
اضحك الصورة تطلع حلوه.. سيلفى صلاة العيد من مسجد الأزهر -
بالهلال جمب الصليب .. المعادي تحتفل بعيد الفطر والبلالين تغطى الشوارع -
اختلاط السيدات والرجال أثناء آداء صلاة عيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "توغو" و"سيراليون"

Print
4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "توغو" و"سيراليون" 4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "توغو" و"سيراليون"
أعربت عن أطيب التمنيات للشعبين الشقيقين بالتقدم

4 برقيات من

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية توغو، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيون؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا؛ بهذه المناسبة عبّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر