تسريبات تكشف التغييرات الثورية في "أندرويد 12"

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مصادر من "جوجل": مختلف عن كل الإصدارات السابقة

كشفت تقارير صحفية عالمية عدداً من المعلومات الجديدة المسربة عن التغييرات الثورية التي ستشهدها نسخة "أندرويد 12" المرتقبة.

ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن مصادر من داخل شركة "جوجل" أن تحديث "أندرويد 12" سيكون مختلفاً عن كل إصدارات أندرويد السابقة، فهو لن يشهد تحسيناً أو تغييراً طفيفاً كما في السابق.

بل سيشهد "أندرويد 12" تغييراً ثورياً في وظائف النظام بالكامل، وإعادة تصميم عدد كبير من القطاعات بالكامل.

ومن أبرز تلك الأمور التي ستشهد تغييراً جذرياً، بطاقات الإشعارات، التي سيتم إعادة تصميمها كلياً، ولن تكون بطاقات مكدسة، فمثلاً إذا كان لديه أكثر من إشعار من تطبيق معين ستظهر كلها في خانة واحدة وبها عدد الإشعارات في الزاوية اليمنى السفلية.

كما سيتم منح كل تطبيق لوناً مميزاً له، بحيث عندما تشاهد اللون تدرك أن الإشعار من التطبيق المحدد لونه سلفاً.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "جوجل" إصدارها الجديد والرسمي من "أندرويد 12" خلال الأشهر المقبلة.