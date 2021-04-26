أخبار عاجلة

بسبب الزحام.. الجامع الأزهر يغلق أبوابه امام المصليين في صلاة العيد -
صلاح الدين الأيوبي فى احتفالات الأطفال بالعيد فى شارع المعز -
اللفة ب٢ جنيه.. شوف أجمل وأبسط ملاهي شعبية في الضاهر -
ضحك ولعب وفوم .. المحتفلون بعيد الفطر يفترشون الشارع بجامعة الدول بالمهندسين -
العيد فرحة .. احتفالات عيد الفطر فى شارع المعز بالقاهرة الفاطمية -
بمب وزمامير وبلالين.. احتفالات الأطفال بعيد الفطر بمساكن شيراتون -
إعادة فتح شارع جامعة الدول بعد انتهاء صلاة عيد الفطر -
اضحك الصورة تطلع حلوه.. سيلفى صلاة العيد من مسجد الأزهر -
بالهلال جمب الصليب .. المعادي تحتفل بعيد الفطر والبلالين تغطى الشوارع -
اختلاط السيدات والرجال أثناء آداء صلاة عيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات في مملكة البحرين

Print
تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات في مملكة البحرين تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات في مملكة البحرين
هيئة الكهرباء: الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات في مملكة البحرين

دشن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، بالبحرين اليوم أول محطة شحن كهربائية للسيارات بمجمع الأوتوريوم بمنطقة سار، حيث جاء ذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية .

وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة "سيمنز" ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت.

وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس وهي، Type 2 AC Connector، CHADEMO Connector، CCS Connector، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلو وات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.


وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وسيتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟