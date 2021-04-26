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فتش عن "إسرائيل".. تداعيات خطيرة على التعليم بالأراضي العربية المحتلة

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فتش عن "إسرائيل".. تداعيات خطيرة على التعليم بالأراضي العربية المحتلة فتش عن "إسرائيل".. تداعيات خطيرة على التعليم بالأراضي العربية المحتلة
اجتماع تنظمه "الجامعة" غداً بمشاركة أعضاء من دول عدة ومنظمات دولية

فتش عن

تعقد لجنة البرامج التعليمية الموجّهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، غداً الثلاثاء، أعمال دورتها الـ (103) التي ينظمها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة من كلٍ من: ، وفلسطين، والأردن، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي؛ في تصريح له اليوم، إن "اللجنة ستناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي على العملية التربوية في الأراضي العربية المحتلة، وعلى أداء مؤسسات التعليـم الفلسطينية، وآثار جدار الفصل العنصري السيئة على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً آثار العدوان والحصار والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على العملية التعليمية، وعلى الجوانب الإنسانية والمادية، وكذلك على النواحي النفسية للطلبة، ومحاولات سُلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تُدرس في مدارس القدس المحتلة، فضلاً عن استعراض جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين، في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية، في ظل الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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