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"القيادة" تهنئ رئيس جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده "القيادة" تهنئ رئيس جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس سيريل رامافوسا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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