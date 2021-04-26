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بسبب الزحام.. الجامع الأزهر يغلق أبوابه امام المصليين في صلاة العيد
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
صلاح الدين الأيوبي فى احتفالات الأطفال بالعيد فى شارع المعز
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
اللفة ب٢ جنيه.. شوف أجمل وأبسط ملاهي شعبية في الضاهر
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
ضحك ولعب وفوم .. المحتفلون بعيد الفطر يفترشون الشارع بجامعة الدول بالمهندسين
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
العيد فرحة .. احتفالات عيد الفطر فى شارع المعز بالقاهرة الفاطمية
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
بمب وزمامير وبلالين.. احتفالات الأطفال بعيد الفطر بمساكن شيراتون
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
إعادة فتح شارع جامعة الدول بعد انتهاء صلاة عيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
اضحك الصورة تطلع حلوه.. سيلفى صلاة العيد من مسجد الأزهر
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
بالهلال جمب الصليب .. المعادي تحتفل بعيد الفطر والبلالين تغطى الشوارع
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
اختلاط السيدات والرجال أثناء آداء صلاة عيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 09:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
آلاف الفلسطينيين يحتفلون بإزالة الحواجز عند باب العامود في القدس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 أبريل 2021 12:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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