أخبار عاجلة

بسبب الزحام.. الجامع الأزهر يغلق أبوابه امام المصليين في صلاة العيد -
صلاح الدين الأيوبي فى احتفالات الأطفال بالعيد فى شارع المعز -
اللفة ب٢ جنيه.. شوف أجمل وأبسط ملاهي شعبية في الضاهر -
ضحك ولعب وفوم .. المحتفلون بعيد الفطر يفترشون الشارع بجامعة الدول بالمهندسين -
العيد فرحة .. احتفالات عيد الفطر فى شارع المعز بالقاهرة الفاطمية -
بمب وزمامير وبلالين.. احتفالات الأطفال بعيد الفطر بمساكن شيراتون -
إعادة فتح شارع جامعة الدول بعد انتهاء صلاة عيد الفطر -
اضحك الصورة تطلع حلوه.. سيلفى صلاة العيد من مسجد الأزهر -
بالهلال جمب الصليب .. المعادي تحتفل بعيد الفطر والبلالين تغطى الشوارع -
اختلاط السيدات والرجال أثناء آداء صلاة عيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه

Print
ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه
وفق قائمة وضعتها خبيرة تجميل روسية تضمنت نصائح عدة

ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه

كشفت خبيرة التجميل الروسية، الدكتورة مارينا شيستوفا؛ المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبّب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات.

ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلاً من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المُحبة للحرارة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسبّبة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطاً في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماماً، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفاذيتها؛ ما يسبّب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات؛ بل إلى الأمراض الجلدية والحساسية والإكزيما".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

متجر آبل يرفض أكثر من مليون تطبيق ضارّ

متجر آبل يرفض أكثر من مليون تطبيق ضارّ

أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك