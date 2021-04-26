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ضبط مواطن و3 مخالفين بالمدينة المنوّرة ارتكبوا جرائم نشل وتحايل

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ضبط مواطن و3 مخالفين بالمدينة المنوّرة ارتكبوا جرائم نشل وتحايل ضبط مواطن و3 مخالفين بالمدينة المنوّرة ارتكبوا جرائم نشل وتحايل
عُثر بحوزتهم على 21 بطاقة لبنوك محلية واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

ضبط مواطن و3 مخالفين بالمدينة المنوّرة ارتكبوا جرائم نشل وتحايل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم على التعرُّف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعُثر بحوزتهم على (21) بطاقة لبنوك محلية، وقُدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بمبلغ (48.500) ريال، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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