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النفط يهبط وسط مخاوف مما يحدث في الهند

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النفط يهبط وسط مخاوف مما يحدث في الهند النفط يهبط وسط مخاوف مما يحدث في الهند
انخفض برنت 38 سنتاً إلى 65.73 دولار للبرميل

النفط يهبط وسط مخاوف مما يحدث في الهند

تراجعت النفط، اليوم الإثنين، على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند سيبدّد الطلب على الوقود، في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع تغيير المستثمرين للمراكز قُبيل زيادة مزمعة في إنتاج "أوبك+" النفطي اعتباراً من مايو، بحسب ما نشرت "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 1.1 بالمئة يوم الجمعة، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية "تأثرت المعنويات في السوق بسبب المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في بعض البلدان، لاسيما الهند، ستقلص الطلب على الوقود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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