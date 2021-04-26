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الاحتلال يقصف منزلاً ومسجداً والنتيجة 10 شهداء من عائلة واحدة بغزة بينهم 8 أطفال
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السبت 15 مايو 2021 08:51 صباحاً
"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات
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السبت 15 مايو 2021 08:51 صباحاً
الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
بالأرقام.. تعرف على أكثر 10 دول إصابة بفيروس كورونا في العالم
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
الصحة العالمية تدعو المطعمين ضد كورونا للالتزام بالكمامات
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي يرتفع.. 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
مهتمون بالطقس يعلنون التوقف عن التنبؤات الجوية: انتهينا
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
الطائف.. إغلاق منتزه الردف احترازيًّا بعد زيادة أعداد الزوار والمتنزهين
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السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
طقس السبت.. أمطار وزخات برد تُواعد 5 مناطق
-
السبت 15 مايو 2021 08:35 صباحاً
بالأرقام.. تعرف على أكثر 10 دول إصابة بفيروس كورونا في العالم
-
السبت 15 مايو 2021 08:19 صباحاً
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انطلاق امتحان نهاية العام الدراسى لأولى ثانوى فى 4 مواد مجمعة ورقيا
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 أبريل 2021 10:15 صباحاً
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