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ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر عبر منصات التواصل

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ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر فيديو عبر منصات التواصل ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر عبر منصات التواصل
قبضت عليه القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبط مواطن اصطاد صقراً بطريف ونشر فيديو عبر منصات التواصل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع شرطة محافظة طريف، مواطناً اصطاد صقراً بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تمّت إحالة المخالف للجهات المختصّة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشدداً على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرضٍ يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحثّ المتحدث الرسمي، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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